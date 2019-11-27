Dermaplaning uygulaması nedir, nasıl uygulanır?

Meltem Ayran, Dermaplaning uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Medikal Estetik Hekimi Meltem Ayran, Dermaplaning uygulamasının cildin pürüzsüz, esnek ve canlandırıcı olmasını sağlayan, cildin en dış katmanlarına yerleşmiş ölü cilt hücrelerinin çıkarmak için yapılan basit ve güvenli bir prosedür olduğunu ifade ederek, “Dermoplanning uygulamasıyla cildin üst yüzeyini temizleyip daha alt katmanlara ulaşabilecek uygulamaları yapmak da kolaylaşır. Ölü hücreleri temizlerken, yüzdeki tüyler de temizlenir ve cilt daha parlak ve yumuşacık olur. Uygulama yapılırken yüzün temiz olması gerekir, öncesinde herhangi bir krem ya da ürün kullanılmaz, cilt kuru ve temiz olmalıdır. Kesinlikle evde uygulanabilecek bir yöntem değildir. Ve doktor olmayan kişiler yapmamalıdır” dedi.

Makinelerle değil lazerle kesilmiş bıçakları kullandığını belirten Meltem Ayran, "Cerrahi bıçaklar ancak bir hekim tarafından kullanılmalıdır. Kliniğimde dermaplaning ile yüzü temizledikten sonra cildin ihtiyacına göre C vitamini ya da kimyasal peeling gibi yöntemlerle uygulamayı birleştiriyorum. Uygulama sonrasında sanki güneşte kalmış gibi hafif kızarıklık olur, birkaç gün sonra parıldama etkisini görebilirsiniz. 6 haftada bir yaptırmanız tavsiye edilir” şeklinde konuştu.