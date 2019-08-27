Ders zili çalmadan gönüllü zili çaldı

Erzurum GSİM Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 2019 yılını gönüllük yılı ilan etmesi ile birlikte gönüllü faaliyetlere ağırlık verdi. Gençlik liderleri ve gönüllü gençler spor, sağlık, kültür ve eğitim çalışmalarında gençlerin ayağına gidiyor. Gençlik Merkezi'nin köylerdeki faaliyetleri alkış alıyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi insan odaklı projelerine devam ediyor. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından 2019'un Gönüllülük Yılı ilan edilmesiyle gönüllü çalışmalarını artıran Aziziye Gençlik Merkezi yine insan odaklı bir çalışma yaparak gönüllerde taht kurmaya devam etti. Yıl içerisinde gönüllülerle 3 kez Aziziye Yoncalık Köyü ziyaretinde bulunan Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri, okullar yaz tatilinde olmasına rağmen dönem içerisinde başlatmış oldukları köy okulları projesi kapsamında çocukların gönlünde taht kurdular.

“Ziyaretten Öte Her şey” sloganıyla başlatılan proje çocuklara rehberlik etme, hayallerini hedeflerini oluşturmada yardımcı olma adına hasbihaller eden ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için gayret sarf eden Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, PDR, Tarih ,Matematik, Hemşirelik, Diyetisyenlik ve farklı öğretmenlik bölümü okuyan gönüllüler aynı köylere düzenlenen birden fazla faaliyetler kalıcı izler bırakmayı hedefliyorlar.

Okulların tatil olmasına rağmen Okul Müdürü Serkan Acar'ın çocuklara duyuru yapmasıyla okula koşan çocuklar gönüllü abla ve ağabeyleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadılar. Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu yaptıkları anlamlı çalışmanın dönüşlerini aldıkça daha çok motive olduklarını ve yaz kış demeden çocuklarla buluşarak gelişimlerine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Vatan sevgisi, doğruluk ve dürüstlük, azimli olmak, güvenilir olmak, anne baba sevgisi, temiz olmak gibi konuları hazırlanarak çocuklara aktarmaya çalışan gönüllüler vermiş oldukları değerler eğitimi içerikli kitapların okunarak bir sonraki buluşmada tahlilini yapmak için çocuklardan söz alıyorlar. Çocukların kalbine girdikten sonra dokunuşların ve verdikleri mesajların çok daha etkili olduğunu belirten Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu, insan odaklı ve süreklilik arz edecek olan çalışmalarının devam edeceğini belirterek, aslan payının kar- kış demeden iyi bir insan yetiştirme derdi taşıyıp bunun için çaba sarf eden gönüllü kardeşlerinin olduğunu ifade etti.

Gençlik Liderleri Yaser Taşkesenlioğlu ve Yavuz Selim Turgut öncülüğünde uygulanan projede iki farklı köy için kurulan 30+30 kişilik gönüllü grubundan son yapılan faaliyete ise gönüllülerden Talha Ardahanlıoğlu, Hilal Gürkulak, Aleyna Kanber, Büşra Hubup, Demet Polat, Hilal Fatma Vural, Gamze Mavizer, Fatma Zehra Çay, Umare Çalban ve Asude Çalban katıldı.

Aziziye Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mürteza Cengiz de yapılan gönüllülük esaslı faaliyetlerin gençlerin çok ihtiyacını olduğunu belirterek emeği geçen gençlik lideri, gönüllü liderler ve gönüllülere teşekkür etti. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 2019 yılını Gönüllülük yılı ilan etmesiyle bu anlamda çalışmalarının arttığını belirtip projeyi başarılı bir şekilde uygulayan Aziziye Gençlik Merkezine ve gönüllülere teşekkür etti.