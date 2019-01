DES Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zülfikar Kotanlı:

Kotanlı yaptığı açıklamada, ülke genelinde yüksek öğrenim öğrencilerine kredi burs barınma ve beslenme yardımı yapan bir kurumun 58 yıllık yapısı tarihin tozlu sayfaları arasına karıştığını öne sürerek, “Önceleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan kurum daha sonra Başbakanlığa ve sonrada Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanarak 81 ilde bulunan İl Müdürlüklerinin kapatılması ile birlikte kurumda İl Müdürlüklerinde çalışan şube müdürleri şefler ve diğer personel arasında belirsizlik ve huzursuzluk had safhaya ulaşmıştır” dedi.

Kotanlı açıklamasında, “Yurt Kur'un hiyerarşik yapısı bozulduğu gibi personel içerisinde de çalışma barışı giderek bozulmaya başlamıştır. Son yapılanma ile kurumda bir belirsizlik hüküm sürmektedir Yurt Kur il müdürlüklerinin kapatılması ile birlikte Gençlik Spor İl Müdürlüğüne devredilmesi kurum içerisindeki huzursuzluğu had safhaya taşımıştır. 24 saat esasına dayalı hizmet veren bayram hafta sonu demeden her türlü öz veri ile hizmet veren kurum çalışanları dışlanmış ötelenmiş birçok hakları ellerinden alınmış ve üvey evlat muamelesine tabi tutulmuştur. Ayda 6 gün nöbet tutan yurt yönetim memuru ve yönetim personellerine yurt müdürlerinin inisiyatifinde 90 saat mesai saatleri dahi kısıtlanmış 40 saate kadar düşürülmüştür. Uygulamada her yurt müdürlüğü birliktelik sağlayamadığı gibi bir çok yurt müdürlüğü 90 saat üzerinden 85 saat 80 saat bazıları ise 40 saatlik sanki cezalandırma babında fazla çalışma ücretine tabi tutulmuşlardır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Genel İdare Hizmetler sınıfında görev ifa etmekte olan ve yurtlarımızın omurgasını oluşturan 24 saat özveriyle yüksek öğrenim gençliğine hizmet veren onlarla et ve kemik gibi kaynaşan yurt yönetim memurları ve yurt yönetim personellerinin kadro dereceleri yeniden yapılandırılarak müktesepleri düşürülmeli ve yurt yönetim personellerine kadro verilmelidir. Ayrıca kurumda mevcut bulunan Yurt Müdür Yardımcıları boş bulunan yurt müdürlüğü kadrolarına atanarak hiçbir işe yaramayan yurt müdür yardımcısı kadrolarının iptal edilerek yurt müdür yardımcısının kadro hakları yurt yönetim memurları ve yönetim personellerine verilmelidir.” diye konuştu.

Kotanlı, 666 sayılı KHK kararname gereği eşit işe eşit ücret uygulaması ile kurumlar arası eşitlik gözetilirken yurt yönetim memurları ile yurt müdür yardımcıları arasında 2012 yılında 110 TL olan maaş farkları bugün 1600 TL'ye kadar yükseldiğini kaydederek şöyle konuştu:

“2012 yılında 666 sayılı KHK ile 50 yıl ödenmiş ve kazanılmış bir hak teşkil eden ve kurum kuruluş kanununun 13. maddesinde her yıl ödenmesi hüküm altına alınan kurum ikramiyeleri ellerinden alınmıştır. oysa 666 sayıl KHK anayasaya aykırı bulunarak anayasa mahkemesi tarafından iptal ediliştir. İptal kararı yayınlandığı tarih itibarı ile 666 sayılı KHK hükmünü yitirmiş olup kurum çalışanlarının ikramiyeleri ve diğer hakları geri verilmemiştir.

Kurum içerisinde yıllardır görevde yükselme sınavı yapılmadığı gibi bütün boş kadrolar dışarıdan atamalarla doldurulmuştur kurum içerisinde yıllarını her türlü öz veri ile hizmete adayan personel arkadaşlar üvey evlat muamelesine tabi tutulmuş ve ötelenmişlerdir.”