DES Genel Başkanı Çelebi: “MEB, yönetici atama işini yetkili sendikaya bıraksın”

Çelebi, başvuru yapan eğitim yöneticileriyle dalga geçmeye, mağdur etmeye kimsenin hakkı olmadığını belirtti ve "Eğer yapamıyorsanız bırakın atamaları yetkili sendika yapsın, en azından bakanlık bu kadar yıpranmaz” dedi.

Çelebi, üç ay öncesinden takvimi yayınlanan yönetici atama takvimini, sağlıklı tercih yapılabilmesi için 4 gün daha uzatmanın eğitim yöneticilerine hakaret olduğunu belirterek, “Buradan ya eğitim yöneticileri beş günde on okulu tercih edecek kabiliyette değil ya da birileri! tam olarak tercihleri sağlıklı analiz edemedi, adamlarını yerleştiremedi sonucu çıkar. Zamanını iyi kullanamayan, tercihlerini yetiştiremeyen okul yöneticisinin zaten okul yönetecek kapasitesinin bulunmadığını, aksi halde ise Bakanlığın verileri birilerine kullandırttığı açığa çıkar. Biraz iş ahlakı varsa sorumlularının acilen bulundukları görevden istifa etmeleri yoksa görevden alınmaları gerekir. 3 mayıs tarihinden sonra yapılan başvurular dikkatle incelenmeli; ilk kez başvuru yapan, tercih değiştiren kişiler saptanmalı ve tercihleri iptal edilerek Bakanlığın yıpranmasının ve mağduriyetler yaratılmasının önüne geçilmelidir.

Bakanlığın yönetici atama işlerinde şeffaflık ve hesap verilebilirlikten çok uzak olduğunu, daha illeri arasında koordinasyonu sağlamaktan uzak olduğunu belirten Çelebi, başvuru yapan eğitim yöneticilerinin puanlarını İstanbul açıklarken, her daim eğitimin başkenti olmakla övünen Ankara neden açıklamamıştır eğitim camiasında anlaşılamamıştır, tepkiye neden olmuştur. Yapamıyorsanız bırakın atama işini yetkili sendika yapsın, sorumluğunu da alsın. Davul birinin elinde tokmak birinde bu işin bu şekilde gitmeyeceği bellidir.” şeklinde konuştu.