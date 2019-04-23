DES Genel Başkanı İshak Çelebi: “Geleceğe umut dolu, nitelikli, özgüven sahibi çocuklar yetiştirmeliyiz”

Çocuklarının sorununu çözememiş bir Türkiye'nin barış ve refah üretemeyeceğini belirten Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, çocuk hakları eğitimi ve öğretimi okul öncesinden başlayarak ilk ve ortaöğretimden yüksek öğretime kadar, yaygın eğitim programları dahil tüm çerçevede ve bütünsellik içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

DES Genel Başkanı İshak Çelebi mesajında şu görüşlere yer verdi; “Çocuk hakları konusunda geleneksel değerleri evrensel ölçütlerle örtüşen Türkiye'nin açılım ve devrim niteliğinde bir çocuk politikası hazırlaması ve ivedilikle aileden başlayarak uygulamaya geçirmesi gerekir. Türkiye'nin nitelikli ve iyi yetişmiş çocuklar aracılığıyla Dünyada barış tohumlarının atılmasına katkıda bulunabilir. Millet iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıldönümünü çocuklara bayram olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti muasır medeniyet düzeyine çıkarmaları için emanet ettiği çocuklarımızın ve dünya çocuklarının katılımıyla 23 Nisanı kutlayan, barış ve kardeşlik gibi yüce değerleri içtenlikle paylaşarak, dünyaya yayılmasına, farklı kültürlerin ortak düzlemde buluşmasına ve kaynaşmasına aracılık eden Türkiye'nin çocuklarını ruhsal ve bedensel olarak en iyi biçimde yetiştirmiş, yüreklerindeki sevgiyi yaşatmış ve eğitim başta olmak üzere tüm haklardan yararlanmalarını sağlamış bir Türkiye geleceğe güvenle bakabilir ve barış dolu bir dünya kurulmasına hizmet edebilir.

Çocuklarımızın nitelikli, özgür düşünen, yenilikçi ve girişimci bireyler olarak yetiştirilmesi için eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve müfredatın uygun hale getirilmesi gerekiyor. Çocukların eğitimi ve öğretimi için hızla mevzuat ve uygulamaya ilişkin düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Çocuk eğitiminde yıpranan aile kurumunun saygınlığının tekrar oluşturulması ve ailenin eğitilmesi ile birlikte çocuğa saygı ve çocuk hakları kültürünün gelişmesi sağlanabilir. Türkiye'nin çocuğa yönelik medeni, ekonomik ve toplumsal haklar bağlamında açılım gerçekleştirmesi gerekir.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın başarılarının ve mutluluğunun daim olması dileklerimle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum.”