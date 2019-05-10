Devlet korumasındaki çocuklar iftar programında bir araya geldi

Müceldili Konağında düzenlenen iftar programına Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH İl Müdürlüğüne bağlı Atatürk ve Nenehatun Çocuk Evleri siteleri ve çocuk koordinasyon merkezinde kalan çocuklar ile Çocuk Destek Merkezinde barınan mülteci çocuklar katıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, devlet korumasındaki çocukların en iyi koşullarda yetiştirilmesi için yoğun gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Vali Memiş çocuklara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi: ‘'Bütün çocuklarımızı çok önemsiyoruz, çok değer veriyoruz Devletimizin korumasındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi önemsiyoruz, sağlığınızı ve eğitimini çok önemsiyoruz, sizlerin, iyi bir vatandaş olmanız, ilerde iyi bir meslek sahibi olmanız, çok iyi bir anne baba olmanız için gayret sarf ediyoruz, ben bu gayreti gösteren bütün çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz büyük bir fedakarlıkla çalışmalar yapıyoruz. Bu gün bu programı organize eden AÇSH İl Müdürümüze, il müftülüğümüze ve bu iftarın düzenlenmesine katkı sağlayan Tema Marketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Numan beye teşekkür ediyorum. Tutmuş olduğunuz oruçları Allah kabul etsin''

İl Müftüsü Hasan Hüseyin Sula ise ramazan ayının bu sefer 2019 yılı Ramazan ayı teması olarak “İnfak Kalpleri Birleştirir” sloganıyla “Ramazan ve İnfak” başlığının belirlendiğini söyledi.

Sula şunları söyledi: ‘'İnfak Allahın verdiği mallardan ihtiyaç sahibi insanlara dağıtmaktır, Yüce Allah Kuranı Kerim'de ‘'Ey iman edenler, kazandıklarınızdan temiz olanlardan ve helal olanlarından Allah yolunda harcayın'' buyurmuştur, bugün bizleri bir araya getiren Tema Marketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Numan beye teşekkür ederim'' dedi.

Sula, konuşmasının ardından iftar duası yaptı.