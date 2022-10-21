Didem Dilara Duman “Saklı Sesler” programıyla TRT müzikte izleyicilerle buluşacak

Erzurumlu sanatçı Didem Dilara Duman'ın çekimlerini TRT Erzurum Müdürlüğü Aşık Reyhani TV stüdyomuzda yapacağı Saklı Sesler programı her Cumartesi saat 20.00 de TRT Müzik kanalında yayınlanacak.

Duman programla ilgili olarak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “10 yıl görev yaptığım memleketimde tekrar TRT Erzurum müdürlüğü çatısı altında olmaktan ve Erzurum un yetiştirdiği saz sanatçılarıyla birlikte projemi gerçekleştirebildiğim için gurur ve mutluluk duyuyorum. Bu imkanı bize sağlayan mensubu olduğum TRT ve TRT Müzik ailesine şükranlarımı sunuyorum. Her hafta farklı sesler farklı konuklar ve bir saklı türküyü seslendirdiğim programımıza tüm hemşehrilerimi ve Türk halk müziği sevenleri ekran başına davet ediyorum. Yönetmenimiz Fatih Doğru yapımcımız Deniz Dökmetaş orkestrama ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. TRT müzik kanalında buluşalım” ifadelerine yer verdi.