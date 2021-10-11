İhlas Haber Ajansı

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Dik kayalıklara tırmanan yaban keçileri görenleri şaşkına çevirdi

Erzurum-Tortum karayolu üzerinde bulunan kayalık dağlara tırmanan yaban keçisi sürüsü vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.

Sürü halinde zorlu dağlara tırmanan yaban keçileri gören vatandaşları şaşkınlığa uğrattı.


Erzurum'u Tortum ilçesine bağlayan karayolu kenarında bulunan dik kayalıklara tırmanan yaban keçisi sürüsü vatandaşların telefon kameralarına yansıdı. Sürü halinde ve hızlı bir şekilde dik kayalıkları tırmanan yaban keçileri gören vatandaşları şaşkına çevirdi. Sürü halinde hareket eden yaban keçileri belgesel görüntülerini aratmadı.

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