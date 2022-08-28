İhlas Haber Ajansı

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Dikkatsiz sürücüler kavşakta kafa kafaya çarpıştı

Erzurum’da kavşağa dikkatsiz giren sürücüler kafa kafaya çarpıştı.

Erzurum'da kavşağa dikkatsiz giren sürücüler kafa kafaya çarpıştı.


Edinilen bilgiye göre bugün akşam saat 23.00 sıralarında Erzurum Büyükşehir Belediyesi kavşağında meydana gelen kazada dikkatsiz sürücüler kazaya neden oldu.


Üniversite istikametinden Havuzbaşı istikametine gelen otomobil ile kavşaktan dönen otomobil çarpıştı. Kazada otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla beraber Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün bahçe duvarına çarparak durabildi.


Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 ekipleri hafif yaralılara müdahale etti.

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