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Din Görevlileri Derneği'nde yeniden Emrullah Kaçar dönemi

Erzurum’un en eski tarihe sahip STK’larından biri olan Erzurum Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği olağan genel kurulu Erzurum İl Müftülüğü konferans salonunda gerçekleşti.

Erzurum'un en eski tarihe sahip STK'larından biri olan Erzurum Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği olağan genel kurulu Erzurum İl Müftülüğü konferans salonunda gerçekleşti.


Faaliyet raporunun okunmasının ardından başkan adayları konuşmaları yaptı. 200 üyeden 156 delegenin oyunu alan Erzurum Lalapaşa Camii İmam Hatibi Emrullah Kaçar yeniden dernek başkanı olarak seçildi.


Seçim sonunda yaptığı konuşmada tüm üyelere teşekkür eden Kaçar, “Elimizden geldiğince yönetimimizle birlikte Din görevlilerini en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

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