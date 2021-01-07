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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil buz tutan nehre uçtu: 1 ölü

Erzurum’da soğuk havalar nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil, buz tutan Karasu nehrine uçtu.

Erzurum'da soğuk havalar nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil, buz tutan Karasu nehrine uçtu. Sürücünün ise boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.


Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Erzurum'un Aziziye ilçesi Kuşçuk mevkiinde meydana gelen kazada Halil İbrahim Aydın (35) yönetimindeki otomobil soğuk havaların etkisiyle buz tutup kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobilin Karasu Nehri'ne uçtuğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, İtfaiye ekipleri ile AFAD su altı ve su üstü kurtarma ekipleri sevk edildi. Yüzeyi buzla kaplanan Karasu Nehrine giren ekipler, Halil İbrahim Aydın'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Aydın'ın yapılan kontrolde boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.


Ekiplerin çalışması sonucu nehir sularına gömülen otomobil çekiciyle çıkarıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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