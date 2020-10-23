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Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır refüje çarpıp karşı şeride geçti

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yolun ortasında karşı şeride geçerek durabildi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yolun ortasında karşı şeride geçerek durabildi.


Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Aşkale ilçesi Eski Cirit Meydanı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 31 NE 717 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu önce yol ortasında bulunan refüje ardından karşı şeride geçerek makaslayarak durabildi. Kazada can kaybı yaşanmazken sabah erken saatlerinde yolun boş olması da olası bir faciayı engellemiş oldu.

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