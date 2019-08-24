İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Tır yan yattı

Erzurum’un Horasan İlçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden Tır yan yattı.

Erzurum'un Horasan İlçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden Tır yan yattı.


Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Horasan karayolu Köprüköy ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yol kenarına yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken trafik ulaşıma kapandı. Polis çevrede güvenlik tedbiri alarak tek şeritten ulaşımı sağlamaya devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.