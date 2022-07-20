Direksiyonda sara krizi geçiren adamın yardımına vatandaşlar koştu

Erzurum'da otomobiliyle seyir halindeyken sara krizi geçiren adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Olay, Gez Mahallesi 50. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ismi belirlenemeyen bir kişi otomobiliyle seyir halindeyken sara nöbeti geçirmeye başladı. Ani frenle arabasını durduran vatandaş, araba içinde fenalaştı. Yan koltukta oturan ve eşi olduğu belirtilen kadının yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, hemen arabaya koştu. Direksiyondaki kişiye müdahale eden vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sara krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Direksiyondaki kişiye müdahale eden vatandaşlar, “Bir kadının çığlığı geldi, biz trafik kazası sandık. Gittiğimizde sara krizi geçiriyordu, ağzından köpükler çıkıyordu. Müdahale ettik, durumu ambulansa bildirdik. Sağlık ekipleri arkadaşı hastaneye götürdüler” dedi.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sara hastası vatandaşın durumunun iyi olduğu bildirildi.