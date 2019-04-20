Diş çekimleri çene yapısını bozabilir

“Diş çekimleri hiç istemesek de bazen mecbur kalıp gerçekleştirdiğimiz bir tedavidir” diyen Diş Hekimi Mahmut Genç, “Bir diş kök seviyesinden kırılmış veya diş eti probleminden kaynaklı sallananıyorsa, etrafında kist var ise çekimi kaçınılmaz olabiliyor. Sağlığını kaybetmiş bir dişi tedavi şartlarını zorlayarak ağızda tutmak ilk amacımız oluyor. Çeşitli sebepler ile çekilen bir dişin yerini doldurulması gerekir. Çekim ile birlikte belli bir denge içerisinde olan dişler o boşluk bölgesine doğru hareket edecek ve kaymalar meydana gelecektir . Dişin etrafındaki çene kemiğimiz ise çekimle birlikte hızla erimeye başlayacaktır” dedi.

Meydana gelen diş kaymaları ve kemik erimeleri ile birlikte diş yapımız bozulacak açılmalar başlayacağını ve çene yapısının bozulmasını başlatacağını kaydeden Diş Hekimi Mahmut Genç açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Çekimden uzun süre sonra yapılacak tedaviler daha komplike olacak ve daha zorlayıcı olacaktır ve doğalı yakalamak daha zor olacaktır. Çekim bölgesindeki kemik erimesini durdurmak için yapılacak tek yöntem implant tedavisidir. İmplant ile birlikte kemik erimesi durdurulacak ve kemik kaybı meydana gelmeyecektir. İmplant tedavisi ile klasik yöntemlerde yapılan keseme yontma işlemleri yapılmayacaktır. Boşluğun yanındaki dişleriniz sağlıklı ise kesilmesine bütünlüğünü bozmaya gerek kalmadan implant tedavisi ile boşluk kapatılır ve konforlu bir tedavi ile hayatımıza devam edebilmekteyiz.”