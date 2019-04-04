Diş çürüğü belirtilerine dikkat

Diş Hekimi Ayten Can, ağızda bulunan bakterilerden oluşan bakteri plağından asit oluştuğunu ifade ederek, “Bu asitler, dişlerin mineral dokusunu çözerek dişin minesinin bozulmasına ve sonuçta da diş çürüğünün başlamasına ve diş hekimlerinin kavite dedikleri oyuklara neden olmaktadırlar. Uzun yıllar, nedeni bilinmeyen bir hastalık gözüyle bakılan diş çürüğünün günümüzde "çok sebebe bağlı bir hastalık" olduğu anlaşılmıştır” dedi.

Diş Hekimi Can, diş çürüğünün başlıca 3 etkenini şöyle sıraladı:

“Bakteri plağı (Diş plağı adı da verilir),

Karbonhidratlı gıdalar (Şeker, un )

Bünyesel etkenler (Dişin yapısı. tükürüğün bileşimi )”

Çürük ve oyulmuş bir dişin , koyu renkli boşluğuyla kolayca tanındığını belirten Can, ”Fakat bazen çürük çukurcuğu gizli kalır ve diş hekimi ancak yardımcı tanı araçlarıyla (mesela diş röntgeni gibi) teşhis koyabilir. Çoğu zaman çürük, diş tüberküllerinin yani tümsekciklerin birbiriyle kesiştiği yerde veya dişin boyun kısmında görülür. İki diş arasında kalan gizli çürükler uzun süre fark edilmez. Bu tür çürüklerde “akşam yemek yerken dişime taş geldi zannettim, bir de baktım, dişimin bir parçası ağzımda" denildiğini sıkça duyarız. Diş çürüğünde diş hekimine başvurmayı gerektiren en önemli belirti ağrıdır. Ağrı, soğuk, sıcak, tatlı veya ekşiden olur. Ağrının şiddeti kişiden kişiye değişir ve etken ortadan kalkınca ağrıda geçer; fakat tedavi edilmeyen çürüklerde ağrılar bir süre sonra sürekli olmaya başlarlar” ifadelerini kullandı.