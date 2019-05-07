Diş eti iltihap derecelerine dikkat

Dişetleri sağlıklı olduklarında genellikle soluk mercan pembesi renginde, sıkı kıvamlı ve portakal kabuğu görünümünde olduğunu ifade eden Diş Hekimi Ayten Can, “Eğer dişler düzenli olarak fırçalanmaz ve ağız hijyeni sağlanmaz ise dişin üzerinde mikrobial dental plak birikimi olur. Plak diş yüzeyinde ve diş aralarında oluşan, bakteri ihtiva eden yapışkan bir tabakadır. Bu durumda diş etinin rengi daha kırmızı daha edemli, hassas ve kanamaya eğilimlidir” diye konuştu.

“Genellikle tüm vakalarda periodontisis, gingivitis ile başlar. Eğer gerekli tedavi yapılarak oral hijyen sağlanmazsa gingivitis ilerleyerek periodontisise dönüşür” diyen Diş Hekimi Ayten Can, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Diş yüzeyinde biriken ve temizlenmeyen plak ve diştaşı zamanla dişetlerinde iltihaplanmalara neden olur. Dişeti çekilmesi ve bunu takiben kemik yıkımı meydana gelir. Buna Periodontitis denir. Dişte kemik kaybının olması dişin destek dokularının azalması anlamına gelir. Bu kemik kaybının kontrol altına alınmaması nedeniyle diş kaybedilebilir” dedi.

Diş Hekimi Ayten Can, periodontitisin belirtilerini ise şöyle açıkladı;

“Kemik kaybına ve dişetlerindeki şişliğe bağlı olarak cep derinliğinde artış. Dişetlerinde kızarıklık, sondalama veya fırçalama sırasında kanama. Dişi çevreleyen kemik seviyesinin azalması yani kemik yıkımı. Belirgin bir ağız kokusu. Diş ve dişetlerinde ağrı. Kontrol altına alınamayan periodontal hastalıklar erişkin populasyondaki diş kayıplarının en önemli nedenlerindendir.

İltihaplı Dişeti: Ödem nedeniyle parlak yüzeyli ve şiş, diş ile olan sınırı düzensizdir. Sürekli bir ağrı olabilir. Fırçalama sırasında, yemek yerken ve sondalamada kanama olur. Dişetindeki bu iltihap rahatsız edici bir ağız kokusuna da neden olur.

Dişeti İltihabının Nedenleri; Mikrobial dental plak ve diş taşı birikimi, Ağız bakımının bakımsız olması, oral hijyenin gerektiği gibi sağlanamaması, Bazı vitaminlerin eksik olması, Bedensel rahatsızlıklar nedeniyle ağız bakımının sağlanamaması, Bazı otoimmun rahatsızlıklar.

Dişeti Çekilmesinin Nedenleri: İleri derecedeki dişeti iltihabı, Dişeti ve plak birikimi, Aşırı ve yanlış kuvvet uygulayarak hatalı diş fırçalama, Uygun şekilde yapılmamış dolgular ve kuronlar.

Dişeti İltihabının Genel Belirtileri: Dişetinde kendiliğinden, sondalama ile veya diş fırçalarken kanama olması, Dişetinde kırmızılık, Dişetindeki şişlik nedeniyle, sağlıklı dişetindeki portakal kabuğu görüntüsünün kaybolması, Diş ve dişetinde hafif ağrı veya rahatsızlık, Dişeti çekilmesi, Ağız kokusu

Dişeti İltihabının Dereceleri ise Gingivitis : Dişetindeki kızarıklık, portakal kabuğu görüntüsünün bozulup, ödemli parlak bir görüntünün oluşması, fırçalama ya da sondalama sonrasında kanama.

Erken Dönem Periodontitis : Dişetindeki kızarıklık, şişlik, hafif ağrı, spontan veya fırçalarken kanama, hafif derecede ağız kokusu. Bu hastalarda belirgin bir diş taşı ve plak birikimi vardır.

Gelişmiş Dönem Periodontitis :Dişetindeki kızarıklık, şişlik, fırçalamada şiddetli kanama, ağrı, rahatsız edici düzeyde ağız kokusu, dişetlerinde çekilme ve kemik kaybı vardır. Bu hastalarda yoğun bir diş taşı birikimi söz konusudur. Ayrıca kemik kaybına bağlı olarak dişlerde hafif sallanma görülür.

İleri Dönem Periodontitis: Dişetlerinde morumsu-kırmızı bir renk değişikliği, spontan veya fırçalama ile kanama, apseler ve şiddetli ağız kokusu, dişetlerinde çekilme, ciddi kemik kayıpları. Bu hastalarda yoğun bir diş taşı birikimi vardır; ayrıca, kemikte meydana gelen aşırı yıkım nedeniyle dişler mobildir ve çekilmeleri gerekebilir.”