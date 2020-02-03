Diş eti kanamalarına dikkat

Diş Hekimi Zafer Kazak, “Diş eti kanamasının temel sebebi, kişilerin ağız bakımını doğru ve olması gerektiği gibi yapamamasından kaynaklanır. Yüzde doksan dokuz sebep budur. Biz eğer çok sağlıklı diş ve diş eti yapısına sahipsek bile sadece birkaç gün fırçalamayı düzgün bir şekilde yapmadığımız takdirde de kanama başlayabilir” dedi.

Eğer bunun sonrasında bakımı tekrar düzenli bir şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Kazak, “Diş ve diş eti üzerindeki plak dediğimiz besin artıklarının, mikro seviyede öğütülmüş olan ve dişlerin üzerinde biriken kısımları uzaklaştırırsak tekrar sağlıklı hale dönebiliriz. Fakat biz eğer bu aşamada diş bakımını düzenli ve olması gereken biçimde yapmamışsak bir ileri aşamasında diş etinin üzerindeki yüzeysel kanamalar ve iltihaplar oluşmaya başlar. Bu aşamada diş hekimine giderek daha profesyonel bir temizlik yaptırmak zorundayız” diye konuştu.

Eğer bu dönemde de temizliğin doğru bir şekilde yapılmadığın da kemik erimelerine doğru giden diş eti hastalıklarının oluştuğunu kaydeden Kazak, “Bu da artık o dişi kaybetmemize giden yolda çok önemli bir problem oluşturacak durumdur. Eğer diş eti kanamalarımız varsa mutlaka diş hekimimizi ziyaret etmeliyiz ve diş hekimimizin önerdiği şekilde bakımları yapmaya başlamalıyız” şeklinde konuştu.