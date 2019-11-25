Diş hekimi korkusu tarihe karışıyor

Diş Hekimi Zafer Kazak, "Diş tedavileri sırasında oluşan ağrı ve bir o kadar da geçmiş tecrübelerden ya da başkalarının yorumlarından kaynaklı olarak ağrı beklentisi diş tedavilerini geciktirmekte en önemli problemlerden birisidir. Her ne kadar lazer tedavileri gibi ileri tedaviler pek çok problem de bu konuları azaltsa da iğne korkusu hemen hemen herkesi etkilemektedir" dedi.

Özellikle çocuk hastalarda bu korku sebebiyle yeterli anestezi yapılamadığından dolayı mecburen yapılan işlemlerde ağrı olduğundan, kişilerde kalıcı ileri korkuların oluştuğunu kaydeden Kazak, "Günümüz de klasik olarak kullanılan diş doktoru iğneleri yerine, The Wand (Bilgisayar kontrollü lokal anestezi) navigasyonlu anestezi sistemi bu korkuyu yenmemizi sağlayacak kadar ağrıyı azalttığı gibi aynı zamanda sadece çalışılan bölgeyi uyuşturarak dudak ve yanaklarda saatlerce hissedilen şişmiş gibi bizi rahatsız eden uyuşukluk hissini de ortadan kaldırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Dt. Kazak, "Bu sistem klasik enjektör şeklinde değil kalem şeklinde kontrollü bir tutuş sağlayan ve çocukların bile hissedemeyeceği ince bir uç ile anestezik maddeyi içindeki bilgisayar kontrolü ile ayarlı bir basınçla vererek korkuyu ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca navigasyon sayesinde uç doğru yerde değil se alet uyararak doğru konumlamayı da sağlamaktadır" şeklinde konuştu.