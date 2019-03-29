Diş implantı sonrası bakımına dikkat

Diş Hekimi Ayten Can, “Öncelikle ağız hijyeniniz çok önemlidir. Nasıl ki doğal dişleriniz için önemli olduğu gibi. Aksi takdirde doğal dişlerinizi kaybettiğiniz gibi implantlarınızı da kaybedersiniz. implantlarınıza, kendi dişlerinize ve dişetlerinize titiz bir fırçalama yapmazsanız bakteriyel atak sonucu dişetlerinizde şişlik, kızarıklık, kanamalar başlar. Bunu kemik erimesi takip eder ve implant kaybına kadar yıkımlar devam eder. Tabi ki kendi dişlerinizde de en başta çürük ve dişeti problemleri oluşur. Zaten siz implant yaptırmaya karar vermiş bir kişi olarak, kendinize verdiğiniz önem ve bilinç düzeyinizle hijyen konusunu rahatlıkla başarabileceksiniz demektir. Doktorunuz tarafından verilecek ufak bir eğitimle ve rutin kontrollerle sorunsuz bir implant hastası olacağınızı tahmin ediyoruz” dedi.

Özellikle operasyondan sonra iyileşmeyi olumsuz yönde etkileyeceğinden sigara içilmemesi gerektiğini ifade eden Dt. Can, “İmplantların ağızda otuz yıl kadar sorunsuz kaldığı görülmüştür. Fakat implantlardan ortalama beklenti bundan kısadır. implantın ömrü bir çok etkene bağlıdır. Hastanın sağlığı ve implantların iyi bakımı bunların ikisidir. Sonuçta implantlar bir ömür boyu kullanılabilirler. Ömürlerini etkileyen bir çok etkeni ve sizin risklerinizi diş hekiminiz size açıklayacaktır. Ağız içi ya da dışı tüm cerrahi işlemlerde gözlenebilecek risklerin ötesinde bir risk söz konusu değildir. Bunlar erken dönemde enfeksiyon ve alerji, protezlerin tamamlanmasından sonraki geç dönemde ise yetersiz ağız temizliğine bağlı iltihaplanmalar şeklinde ortaya çıkabilir. Özellikle erken dönem iyileşmesi sırasında sigara kullanmak enfeksiyon riskini arttırmaktadır” açıklamalarında bulundu.