Diş problemlerinde antibiyotik kullanımına dikkat

Diş hekimliğinde kullanılan bakterilerin, bakterisid yani bakteriyi öldürücü antibiyotikler olduğunu söyleyen Kaya, "Vücudun yararlı bakterilerini de öldüreceğinden gerekmedikçe kullanımı büyük bir hatadır. Biz diş hekimlerinin en çok karşılaştığı tablo budur. Hastalarımız çekimden önce kendini güvende hissedebilmek adına ilaç kullanmak isterler. Sanılanın aksine diş hekimliğinde antibiyotik kullanımı çok kısıtlıdır” dedi.

Ağrı kesici alınmalı mı?

Diş ağrılarında ağrı kesici almadan önce diş hekimine başvurulması gerektiğini belirten Dr. Kaya, “Hastanın kalp kapağı protezi var ise, kalıtsal kalp rahatsızlıkları var ise, geçirilmiş ateşli romatizma hastalığı var ise, kesinlikle işlemler öncesi antibiyotik kullanması gereklidir. Diş kaynaklı bir enfeksiyon büyüyerek vücudun sistemini etkiliyor hastada ateş halsizlik ve titreme belirtileri veriyor ise, hasta hekimine danışarak muhakkak antibiyotik kullanılmalıdır” şeklinde konuştu.

Kaç ayda bir kontrol yapılmalıdır?

Hastaların 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrolünden geçerek olası sürpriz bir ağrı tablosundan korunması gerektiğini vurgulayan Dr. Kaya, “Ağız içerisindeki mukoza yarı geçirgen bir yapıdadır. Yararlı ve zararlı tüm bakteriler ile sürekli temas halindedir. Gerek implant cerrahisi sırasında gerek ise sonrasında yara bölgemizi bu patojenlerden korumak durumundayız. Aynı zamanda post op bakım kriterlerini yerine getiremeyen hastalarda ve vücutta bulunan bilinmeyen enfeksiyon odaklarının etkisini en aza indirmek için antibiyotik özellikle profilaktik amaçlı kullanılır. Tüm geçirilmiş hastalıklarını diş hekimi ile paylaşmalıdır. Doktorunun önerilerini eksiksiz yerine getirmelidir” ifadelerini kullandı.