İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diş tellerinde şeffaf plak fark oluşturuyor

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar şeffaf plakın fark oluşturduğunu söyledi.


Diş Hekimi Uzunpınar, "Tel tedavisi dediğimizde akla ilk gelen şey diş telleri ve metal braketler. Günümüzde tel tedavisi artık şeffaf plaklar ile yapılmaktadır. Görsel olarak neredeyse hiç görünmeyen şeffaf plaklar ile tedavi edilmesi mümkün olan tel tedavisi yöntemi oldukça yaygın bir tedavi seçeneğidir. Her ay hekim kontrolüne giderek şeffaf plaklar değiştirilir ve tedavi sonunda düzgün dişlere sahip olursunuz. Şeffaf Plaklar diğer geleneksel tel tedavileri gibi aynı etkiye sahip ve dişlerinizi aynı şekilde düzeltir. Seçiminizi doğru yapın, diş hekimi seçmek zordur" dedi.


Ortodonti tedavisinin klasik metotlarında braket de denilen metal görünümlü apareylere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Uzunpınar, "Estetik ihtiyaçlar göz önüne alındığında şeffaf plak ile ortodonti tedavisi de denilen metotlar günümüzde yaygınlaşmaktadır. Her ne kadar metal görünümlü tellerin ve braketlerin şeffaf görünümlü olanları kullanılmaya başlansa bile estetik açıdan ihtiyaçlara yeterli cevap verilememektedir" açıklamalarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.