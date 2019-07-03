Umut Şimşek, dişlerde implant sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Diş Hekimi Umut Şimşek, “İmplant yapıldıktan sonra hastaların dikkat etmesi gereken belli kurallar var. Bunlardan ilki anestezinin etkisinin geçme süresidir. Bu iki saatlik süreden sonra hastalar yemeklerini rahatlıkla yiyebilir” dedi.

İmplant yapıldıktan sonra hastaların dikkat etmesi gereken belli kuralların olduğunu ifade eden Şimşek, bunları şöyle sıraladı:

“Bunlardan ilki anestezinin etkisinin geçme süresidir. Bu iki saatlik süreden sonra hastalar yemeklerini rahatlıkla yiyebilirler. Ancak bir hafta kadar çok sert gıdalar tüketmemeleri gerekmektedir. Çünkü orada cerrahi olarak bir yara bölgesi ve dikişler var dikişlerin yerinden oynamaması gerekiyor. O bölgenin tranvatize olmaması için, sert gıdalar tarafından tahriş olmaması için bir hafta kadar yumuşak diyet uygulamasına geçmelerini istiyoruz. İlk gün çok sıcak yiyeceklerin tüketilmemesine özen göstermelerini istiyoruz. İşlem sonra verdiğimiz bazı ilaçlar var. Bunlar gargaralar, ağrı kesiciler ve antibiyotikler. Bunları da düzenli olarak kullanmalarını istiyoruz hastaların. Ne kadar steril çalışsak da ağızda bazı bakteriler var. Bu bakterilerin implant bölgesine gelerek, gelecekte hastalık yapmaları ve bunun sonucunda implant kaybı yaşamamaları için riski minimalize etmeleri için antibiyotikleri kullanmalarını istiyoruz. Ağrı durumlarında ise ağrı kesicileri kullanımlarını öneriyoruz. Yani hastaların hem diyet olarak hem de kendilerine verilen ilaçları da düzenli olarak kullanmalarını istiyoruz.”