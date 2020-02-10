Dişlerde oluşan çapraşıklıklara dikkat

Diş Hekimi Zuhal Oygur, Ortodonti'nin dişlerin çene ardındaki çapraşıklıklarının tedavisini içeren bilim dalı olduğunu belirterek, “Çapraşık dişler sadece istenmeyen estetik bir görünüme sebep olmazlar. Çapraşık dişler, ne kadar iyi bakılırsa bakılsın, ne kadar iyi fırçalanırsa fırçalansın, tam olarak temizlenmesi mümkün olamayacağı için ileride diş kayıplarına sebep olabilecek, çürüklere ve diş eti rahatsızlıklarına sebep olabilirler” dedi.

Yetersiz çiğneme fonksiyonu nedeni ile eklem ve mide rahatsızlıklarına da yol açabileceğini anlatan Diş Hekimi Zuhal Oygur, “Bu nedenle sadece estetik kaygılar nedeniyle değil, ağız hijyeninin sağlanabilmesi ve ileride yaşanabilecek ağız ve diş rahatsızlıklarının önüne geçmek için de ortodonti tedavileri gereklidir. Bu nedenle çocuklar karışık dişlenme döneminden itibaren (67 yaş) mutlaka bir ortodontist tarafından muayene edilmesinde fayda vardır.Erken teşhis tedavi sürecini daha kısaltabilmektedir” diye konuştu.

Ortodonti tedavilerinin uzun bir süreçte tamamlanabildiği içini hekim ve hasta ilişkisi, iletişiminin tedavide çok önemli olduğunu kaydeden Dt. Oygur, “Ortodontik tedavi son yıllarda sadece çocuk ve gençler için değil yetişkinler tarafından da tercih edilmektedir. Birçok hasta ortodontik tedavinin sosyal hayatını etkileyeceği düşündüğü için son yıllarda ortodontide de daha estetik çözümler geliştirilmiştir Artık alternatif ortodonti tedavileri sayesinde bir çok hasta rahatlıkla tedavilerini devam edebiliyor. İnvisalign sistemi bu estetik çözümlerde biridir.

Neredeyse görünmeyen şeffaf, istenildiğinde çıkartılabilen seri halinde "aligner" adı verilen düzleştiriciler kullanılıyor. Bu düzleştiriciler hastaya özel üretiliyor ve seri halinde üretildiği için 2 haftada bir sıradaki düzleştirici ile değiştiriliyor. Her düzleştirici değiştirildiğinde dişler yavaş yavaş hareket ediyor ve tedavi bitiminde istenilen görüntüye ulaşılıyor. Tedavi süresi yaklaşık 1 1,5 yıl kadar sürüyor. Tedavi süresi kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor” açıklamalarında bulundu.