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Dişlerde renk değişimine dikkat

Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, dişlerde meydana gelen renk değişimleri ve nedenleri konusunda önemli bilgiler verdi.


Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, ‘Diş neden sararır, koyulaşır?' çok sık aldıkları bu sorunun cevabının çok geniş olduğunu ifade ederek sebepleri şöyle sıraladı;


“İçeceklere bağlı olarak (Çay, Kahve,), Asit ve travma ile oluşan aşınma ve çiziklere bağlı olarak, Kullanılan ilaçlara bağlı olarak, Aşındırıcı ve boyayıcı gıdalar kaynaklı olarak, Diş fırçalama alışkanlıklarına bağlı olarak, Sigara (Etkenlere arasında en çarpıcı olan), Canlılığı olmayan dişlerde ( Kanal tedavili veya kanal tedavisi görmemiş fakat canlılığını kaybetmiş dişlerde), Anne karnında ve bebeklik dönemindeki ilaçlar bağlı ve Dişin mine ve dentin yapısını etkileyen sistematik hastalıklar sayılabilir.”


İnsan yaşı ilerledikçe kişinin vücudunda nasıl bir takım değişiklikler ve bozulmalar oluşuyor ise, aynı şekilde dişlerde de yıpranmalar söz konusu ve bu yüzden dişlerde aşınma ,sararma meydana gelebildiğini anlatan Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, “Bunlar estetik problem oluşturduğu gibi aynı zamanda sağlıksal problemlere de neden olabilmektedir” diye konuştu.

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