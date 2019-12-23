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Dişlerde yeni trend: Diş dövmesi

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, diş dövmesinin trend haline geldiğini söyledi.


Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, “Diş dövmesi yeni bir tedavi yöntemidir Amerika'dan sonra artık Türkiye'de trend haline gelmiştir. Diş dövmesi tedavisi mevcut dişlerinin üstüne bir yaprak porselen yöntemiyle uygulanabilir. Diş dövmesi aynı zamanda yaptıracağınız kaplamalara da işlenebilmektedir. En dikkat çekici tarafı ise, uygulama sonrası sıkıldığınız vakit hekiminiz tarafından silinebilir olması. Kalıcı dövmeler adı üstünde silinmesi mümkün olmayan dövme tipidir. Diş kaplaması veya dişinizin üstüne uygulanan diş dövmesi silinebilir” dedi.


Diş dövmesinin yaptırmak için diş hekimine istenilen logo, harf, amblem veya emoji gibi bir fotoğraf verildiğini ifade eden Diş Hekimi Uzunpınar, “Hekiminiz o şekli diş teknisyen yardımıyla bir sonraki seans dişinize veya kaplamanıza uyguluyor. Basit ama dikkat çekici yeni, trend bir uygulama. Seçiminizi doğru yapın, diş hekimi seçmek zordur” açıklamalarında bulundu.

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