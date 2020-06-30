İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DİVA-SEN Erzurum Şubesi'nden Müftü Yıldırım'a ziyaret

Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Erzurum Şube Başkanı Yusuf Karadaş, Erzurum’da göreve başlayan İl Müftüsü Şahin Yıldırım’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Erzurum Şube Başkanı Yusuf Karadaş, Erzurum'da göreve başlayan İl Müftüsü Şahin Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


(Diva-Sen) Erzurum Şube Başkanı Yusuf Karadaş, yönetim kurulu üyeleri, İl Müftüleri Atama Kararnamesi ile Erzurum Müftülüğü ‘ne atanan Şahin Yıldırım'ı makamına ziyaret etti. İl Müftüsü Şahin Yıldırım'a hoş geldin ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar dileyen Diva-Sen İl Başkanı Yusuf Karadaş, hayırlı hizmetler temennisinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Müftüsü Şahin Yılıdırım, (Diva-Sen) Başkanı Yusuf Karadaş, Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Başkan Karadaş ise (Diva-Sen) Erzurum Şubesi olarak İl Müftülüğünün gerçekleştireceği her türlü etkinliğe destek vermeye hazır olduklarını ifade ederek başarı dileklerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.