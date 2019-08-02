DİVA-SEN'den Kuran Kursu alan öğrencilere futbol turnuvası...

Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Yaz Kur'an Kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Diva-Sen Erzurum İl Başkanlığı tarafından Habib Baba Camii ile Suat Arslan Camii'de yaz kurslarına katılan öğrencilerin yaz tatilini daha eğlenceli hale getirme amacıyla mini turnuva düzenlendi.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya 10-16 yaş grubu öğrencileri katıldı.

Diva-Sen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş, Kur'an kursu öğrencilerinin yaz tatilini daha eğlenceli hale getirmenin yanı sıra en iyi şekilde değerlendirmesi ve kaynaşmaları amacıyla futbol turnuvası düzenlediklerini kaydetti.

Karadaş, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi her alanda donanımlı bir birey olarak yetiştirmek, birlik ve beraberliği sağlamaktır. Diva-Sen olarak spor gibi sosyal faaliyetlerin yanı sıra farklı alanlarda da yapacağımız çalışmalarla her zaman çocuklarımıza ve gençlerimize katkı sunmaya devam edeceğiz.

Bu mini turnuvada Habib Baba Camii İmam Ahmet Polat, Suat Arslan Camii İmam Hatibi Çetin Ürker hocamızın vermiş olduğu katkılar takdire şayandır. Bize böyle bir imkan tanıyan Belediye yetkililerine Diva-Sen Erzurum İl Başkanı olarak teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.