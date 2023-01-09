Diyaliz teknikerleri atama bekliyor

Bakanlığın diyaliz merkezlerinde sadece diyaliz teknikerlerinin hizmet vermesi yönündeki aldığı karar ne yazık ki bugüne kadar uygulamaya konulmadı. Bu nedenle çok sayıda diyaliz teknikerlerinin ataması da yapılmamış oldu.

Sağlık Bakanlığı 81 ilin Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği nazı ne yazık ki dikkate alınmadı ve hala sertifikası olmayan çok sayıda kişi diyaliz merkezlerinde görev yapmaya devam ediyor.

Çok sayıda diyaliz teknikerleri görev beklerken sertifikası olmayan kişilerin görevde olması atama yapılmasının da önünü kesmiş oluyor.

Diyaliz Teknikerleri Derneği (DİYATEKFER) yetkilileri yaptığı açıklamada, amaçlarının seslerini duyurmak olduğunu, atama bekleyen çok sayıda diyaliz teknikerlerin haklarının verilmesi noktasında ortaya çaba koymak olduğunu söylediler.

Yetkililer, şöyle dediler: ‘Bakanlık hem çıkardığı yönetmeliği hem de yönetmeliği uygulamak için çıkardığı yazıyı ne yazık ki uygulamamaktadır. Ne üniversite hastanelerinde ne kamu hastanelerinde ne de özel sektörde istihdamımız mevcut değil. 26 yıllık bölüm olan diyaliz teknikerliği bölümünde aktif çalışan diyaliz teknikeri sayısı 1415'ken sertifikasız sağlık personeli sayısı 1500 üstüne bir rakama sahiptir.

Ayrıca, atanmamıza en büyük engellerden biri de mevzuattır. Mevzuata göre 5 makinaya bir diyaliz teknikeri düşmektedir ancak bu mevzuat yıllar öncesinde hazırlanmış ve o zamanlar personeller ihtiyacı karşılarken hasta sayısı bu kadar yoğun değildir. Şu anda Türkiye'de 60.558 Hemodiyaliz hastası 3.387 periton diyalizi hastası bulunmaktadır. Hasta sayısı arttığı halde mevzuat düzenlenmediği için ve sertifikasızlar diyaliz ünitesinden çekilmediği için 24 bin mezun olarak atama sorunu ile karşı karşıya kalıyoruz.

Üstüne üstlük bölüm hala binlerce mezun veriyor ve mezun sayısının da önüne geçilmiyor. Diyaliz ünitesinde bulunan sertifikasız personeller eğitim almadığı için sağlıklı bir şekilde hastalara diyaliz tedavisi uygulayamamaktadır. Yanlış uygulamalar ise hastaların kanının hemolize uğramasına neden olmaktadır.'