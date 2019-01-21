Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Burhan İşliyen ve beraberindeki heyet Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Bir dizi etkinliğe katılmak üzere Erzurum'a gelen Başkan Yardımcısı İşliyen, böylesine kadim bir geleneğe sahip, tarihsel ve kültürel açıdan kimliğini koruyan ve bunun devam etmesi adına sürekli projeler üreten bir şehirde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yüzyıllardan beridir devam eden ve ülke maneviyatının en önemli temsilcilerinden olan 1001 hatim geleneğinin; bütün İslam âlemini kazadan, beladan ve sıkıntıdan korumasına vesile olmasını dilediğini aktaran İşliyen, il müftülüğü aracılığıyla şehirde birçok etkinlik düzenlendiğini aynı zamanda Atatürk Üniversitesinde bulunan camilerde de benzeri çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı. Üniversite yerleşkesinde bulunan Darülfünün Camide tanzim edilen Diyanet Gençlik Merkezinin bunun son örneklerinden birisi olduğunu dile getiren İşliyen, yapılan etkinlikleri yakından takip ettiğinin altını çizdi.

“Atatürk Üniversitesinin Üstlendiği Misyon Oldukça Önemli”

İlahiyat Fakültesinin de düzenlediğini sergi, panel ve konferanslarla önemli konuları ele aldığını, bilimsel açıdan katlı sağladığını ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Başkan Yardımcısı İşliyen Rektör Çomaklı'ya, gençlerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için gösterdiği gayretlerden dolayı teşekkür etti. Atatürk Üniversitesinin üstlendiği misyonun oldukça önemli olduğunu, bu sorumlulukların bilinciyle hareket ettiklerini gözlemlediğini belirten İşliyen, yapılan çalışmalardan dolayı Rektör Çomaklı ve ekibini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

“Milletleri Geleceğe Taşıyacak Heyecan Gençlerde Mevcut”

Ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, gençlere yönelik yapılan çalışmalara sonuna kadar destek verdiklerini, çünkü milletleri geleceğe taşıyacak heyecanın ancak gençlerde varolduğunu kaydetti. Kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ile dernek ve vakıflarla sürekli iletişim halinde olduklarını, özellikle uluslararası öğrencilerin kendilerini bu topraklara ait hissetmeleri için ortak çalışmalar yaptıklarını aktaran Çomaklı, üniversitemizde bulunan camilerimizde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, bu kapsamda alanında uzman birçok konuğu misafir ettiklerini paylaştı.

“1001 Hatim, Tüm Ülkeye Yayılan Manevi Bir Değerdir”

Ziyaretin, hatim duasının yapılacağı güne denk geldiğini hatırlatan Çomaklı, yaşayan en eski geleneklerden olan ve 500 yıldır nefes alan 1001 hatim geleneğinin Erzurum'dan tüm ülkeye yayılan bir manevi değer olduğuna dikkat çekti. 1500'lü yıllarda ortaya çıkan geleneği sürdürmek için vatandaşların 1001 hatime katkıda bulunduklarını söyleyen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu özel gün vesilesiyle ziyaretlerinden dolayı Burhan İşliyen'e teşekkür ederek kendilerini Atatürk Üniversitesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.