İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış

Diyetisyen Salih Gürel, diyetle ilgili bilinmeyen yanlışlar hakkıda bilgi verdi.


Diyetisyen Salih Gürel, “Bir çok kişi fazla kilolarından kurtulmaya çalışırken diyet sırasında yaptıkları yanlışlar nedeniyle bunu başaramıyorlar” dedi.


Diyetisyen Gürel, bu yanlışlardan bazılarını şöyle sıraladı:


“Diyet ürünleri istediğim kadar yiyebilirim, sadece su içersem zayıflarım, az uyursam daha hızlı kilo veririm, spor sonrası herhangi bir şey yemezsem daha iyi kilo kaybederim, bol bol soda içersem zayıflarım, karbonhidratları diyetten tamamen çıkartmalıyım, kısa sürede çok kilo vermem sağlıklıdır, meyveyi istediğim kadar yiyebilirim, ana öğünlerden birini atlarsam kolay zayıflarım, yumurta kilo yapıyormuş, bir daha yumurta yemem, ekmeği hayatımdan çıkardım, hemen kilo verdim, su bile bana kilo yapıyor, su içmediğimde kendimi daha dinç hissediyorum, açken fiziksel aktivite yaparsam daha çok yağ yakarım, zayıflama ilaçları ile hızlı kilo veririm.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.