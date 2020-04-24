Dr. Turan Uslu, dizde sıvı toplanmasına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Turan Uslu, “Diz efüzyonu veya dizdeki sıvı toplanmasının birçok sebebi vardır. Diz eklemi ve çevresinde sıvı toplanması eklemin yapısını bozar, sıvı içinde bulunan enzimler kıkırdak ve diğer yumuşak dokulara zarar verebilir. Artrit ve bağ ya da menüsküs (dizde kıkırdak) yaralanmaları gibi bir çok sebebe bağlı olarak eklemde sıvı toplanabilir. da dahil olmak üzere şişliğin yaygın pek çok nedeni vardır. Eklemlerimizde az miktarda sıvı var. Eklemlerde bulunan sıvı sürtünmeyi azaltan ve eklem hareketlerini kolaylaştıran bir maddedir ve eklem kapsülünün iç tarafında bulunan sinovium tarafından üretilir. Eklem içinde ve etrafında çok fazla sıvı biriktiğinde eklem efüzyonu olur. Dizde olduğunda, genellikle dizde şişmiş diz veya su toplamış diz olarak adlandırılır” dedi.

Çoğu zaman, dizde su toplanmasının sadece bir dizi etkilediğini ifade eden Dr. Uslu, “Eklemde bir ağırlık hissi olabilir, eklem hareketleri kısıtlanabilir, bazen şişlik gözle görülebilir. Sıvı toplanmış diz diğer ekleme göre daha sıcaktır. Çoğu zaman dikkatli bir doktor muayenesi gerekir. Dizkapağını çevreleyen deride şişlik ve kızarıklık, eklem sertliği ve bacağı düzleştirme veya bükme zorluğu ağrı ve hassasiyet olabilir” diye konuştu.

Dr. Uslu, dizde sıvı toplamasının sebeplerini şöyle sıraladı:

“Eklemin aşırı kullanımı (tekrarlayan yaralanma), yırtılmış ligament ve/veya kıkırdak (menisküs), kemik kırıkları, bakteriyel enfeksiyonlar (septik artrit), prepatellar bursit, osteoartrit (eklem kireçlenmesi), romatoid artrit ve diğer iltihaplı romatizmalar, gut ya da pseudogout hastalığı, travmalar, spor yaralanmalar, kistler veya tümörler. Tedavi yöntemleri ise; enfeksiyon varsa enfeksiyonun tedavisi, romatizmal bir hastalık varsa tedavi edilmesi, osteoartrite bağlı bir efüzyon varsa sıvının boşaltılıp eklem içi ilaçlar verilmesi, soğuk kompres uygulamaları, eklemin dinlendirilmesi, kilo varsa kilo kontrolü, gut hastalığı varsa tedavi ve diyet önlemleri, eklemin bandajlanması.”