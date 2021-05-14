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Doç. Dr. Durdağı Akan covite yenik düştü

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğretim üyesi ve Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç.

Dr. Durdağı Akan vefat etti.


Erzurum'da sevilen simalar arasında yer alan, çevresine pozitif enerji yayan, insanların sevgisini kazanan Durdağı Akan hoca ne yazık ki kovit hastalığına yenik düştü.


Eğitim camiasının sevilen isimlerinden biri olan Durdağı Akan, Asri Mezarlığında toprağa verildi.


Eğitim Bilimine Giriş, Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi kitaplarının yazarı da olan Doç. Dr. Durdağı Akan, evli ve iki çocuk babasıydı.

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