Doğu Anadolu beyaza büründü

Beyaz örtüye bürünen bölgede 242 mahalle ve köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars, Ağrı, Tunceli ve Erzurum'daki 242 mahalle ve köyün yolu ulaşıma kapandı. Bölgede aralıklı olarak devam eden kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde etkili olması hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

İl Özel İdaresi görevlileri iş makineleriyle kar nedeniyle kapalı köy yollarını açma, belediye görevlileri de cadde ve sokakları kardan temizleme çalışması yürütüyor.

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar karla kaplanan evlerinin damlarını küredi.

Doğu'da kar altında yaşamanın güç olduğunu ifade eden Mehmet Tekin, "Kar yağıyor evlerimizin üzeri çatı olmadığı için su akıtıyor. Biz de mecburen rutin olarak bacalarda biriken karları kürüyoruz” dedi.