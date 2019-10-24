Doğu Anadolu Bölgesi Coğrafi İşaretli ürünleri Antalya YÖREX'te tanıtılıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteği ile Antalya Ticaret Borsası tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen YÖREX'te (Yöresel Ürünler Fuarı) Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşan bölgemizin coğrafi işaret tescili yapılmış ve coğrafi işaret alma potansiyeline sahip ürünleri tanıtılıyor.

KUDAKA 2019 Yılı Çalışma Programı Yerel Kalkınma Fırsatları tanıtım faaliyetleri kapsamında; Yönetim Kurulu 113. toplantısında alınan karar ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün onayı ile 23-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenmekte olan Yöresel Ürünler Fuarına katıldı.

Üretildiği yörenin adıyla anılan tarım, gıda, el sanatları ve sanayi ürünlerini ulusal ve küresel alanda tanıtmak, ticarileştirmek, markalaştırmak, katma değerini artırmak amacıyla düzenlenen fuarda; Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzincan Ticaret Borsası ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası ile koordinasyon içerisinde hazırlıklar tamamlandı ve Erzurum Oltutaşı, civil peyniri, kadayıf dolması, Hınıs fasulyesi, İspir fasulyesi, Erzincan tulum peyniri, bakır işlemeciliği, Bayburt tatlı çorbası, lor dolması gibi coğrafi işaret tescili alınan ürünleri ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Fuarın açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank coğrafi işaretlerin bir yörenin imzası anlamına geldiğini, bölgesel kalkınmaya destek veren bir unsur olduğunu ve tescillenen ürünlerin sonrasında ticarileşme, marka ve pazarlama süreçlerine yoğunlaşılması gerektiğini belirterek Kalkınma Ajanslarının bu konudaki strateji ve destek çalışmalarına vurgu yaptı.

Antalya Anfaş Fuar Merkezinde 27 Ekime kadar sürecek etkinlikte, coğrafi işaretli ürün tanıtımının yanı sıra “Perakende Sektöründe Coğrafi İşaretler, Coğrafi İşaret Sisteminde Yönetişim, Denetim ve Aile Çiftliği Temelinde Örgütlenme, Bölgesel Kalkınma İçin Yöresel Ürünler” vb. temalarda paneller düzenlenecek.