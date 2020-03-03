Doğu Anadolu Bölgesi için çığ uyarısı

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezince Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan il geneli için çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.

Bölge Müdürlüğünce verilen meteorolojik uyarıya göre; bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği söylendi.

Öte yandan bölge genelinde gece en düşük ölçülen hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 11, Ağrı'da 11, Ardahan'da 9, Kars'ta 8 ve Erzincan'da 2 derece olarak ölçüldü.