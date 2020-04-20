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Doğu Anadolu Bölgesi için fırtına ve kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesinde kuvvetli fırtına ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği, rüzgârın bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.


Çarşamba günün ise bölge kuzeyinin yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması ve rüzgârın güney ve batı yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenirken Perşembe ve Cuma günleri yağışların devam etmesi ve hafta sonundan itibaren bölgeyi terk etmesi tahmin ediliyor.

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