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Doğu Anadolu Bölgesi için şiddetli fırtına uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yarın sabah saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli fırtına akşam saatlerine kadar devam edecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli fırtına akşam saatlerine kadar devam edecek.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Cumartesi saat 09.00 ile 18.00 arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan il genelinde Güney ve Güneybatıdan kuvvetli fırtına, yer yer tam fırtına beklendiğini bildirdi.


Meteoroloji uzmanları meteorolojik uyarı doğrultusunda oluşması muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.

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