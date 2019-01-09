Doğu Anadolu Bölgesi Kırsal Büyükşehir ilçelerinde 1.'lik ödülü Horasan'ın

Bilecik'te, Türkiye'nin 7 bölgesinden büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla "Kent & Başkan 2018 Ödül Töreni" düzenlendi. Halkın verdiği oylar ile Doğu Anadolu Bölgesi Kırsal Büyükşehir İlçelerinde Başarılı Belediye Horasan Belediyesi seçildi. Başarılı Belediye olması nedeniyle Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın'ın ödülü AK Parti Milletvekili Selim Yağcı tarafından verildi.

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi: "Kent Başkan Dergisi tarafından düzenlenen "Kent & Başkan 2018 Ödül Töreni" gecesinde almış olduğum bu ödülü tüm Horasan halkına armağan ediyorum. Almış olduğumuz bu ödül vermiş olduğumuz emeklerin bir ürünüdür. Göreve geldiğimiz günden bu yana Şehrimizde birçok proje kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Burada bizleri bu ödüle layık görerek oy veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl ve İlçe Belediye başkanları ile kurum temsilcileri, Belediye Başkan Yardımcıları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kent & Başkan Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgel; ödüllerin belirlenmesinde tek ölçütlerinin halkın verdiği oylar olduğunu belirterek, "Gerçek manada çalışan, proje üreten, popülizmden uzak ve işi belediyecilik olan başkanlarımız vatandaşlardan takdir ve destek görmüştür." dedi.

AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, organizasyonun belediye başkanlarına moral verme anlamında çok önemli olduğunu söyledi. Yağcı, 15 yıl belediye başkanlığı yaptığını vurgulayarak, "Belediyecilik çok zor bir iş. Belediye başkanları yalnız insanlardır. Marifet iltifata tabidir." ifadesini kullandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da ödüle layık görülen tüm belediye başkanlarını kutladı.

"Eskiden belediyecilik denilince akla gelen kaldırım taşı, kanalizasyon, çöp toplama idi." diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti; Açıkça ifade edeyim ki bu paradigma İstanbul gibi bir metropole belediye başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile değişmiştir. Bunu söylerken kötüyü göstermek için değil, iyiyi göstererek özendirmek için söylüyorum. Bu ülke, belediye kamyonlarına bombalar yüklenerek güvenlik güçlerimizin şehadet şerbetini içtiği günler gördü. Eğer konu vatansa, memleket ise birlikte beraberce yürüyeceğiz. Bir olalım, beraber olalım. Hep birlikte Türkiye olalım."

Konuşmaların ardından Türkiye genelinde yapılan online anket sonuçlarına göre dereceye giren belediye başkanlarına ödülleri verildi.