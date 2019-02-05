Doğu Anadolu Bölgesi'nde EMDR eğitimi projesi gerçekleştirildi

Toplam 6 gün süren EMDR teorik, pratik ve süpervizyon eğitimleri sonrasında yapılan teorik ve pratik sınav sonucunda başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı, DAKA, ZioN Psikiyatri Akademisi ve Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği onaylı EMDR sertifikaları teslim edildi.

Doğu Anadolu da proje kapsamında gerçekleştirilen EMDR eğitimi için konuşan eğitmen Dr. Öğretim Üyesi Psikiyatri Uzmanı Onur Okan Demirci, ‘Doğu Anadolu Bölgesi için daha önce Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı iş birliği ile EMDR eğitimleri gerçekleştirmiştik. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı ve DAKA ile birlikte bu projeyi yeniden Doğu Bölgesi için gerçekleştirebilmenin gururunu ve sevincini yaşıyoruz' şeklinde konuştu. Eğitime katılan psikologlar ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları eğitim sonunda memnuniyetlerini dile getirerek, Doğu Anadolu Bölgesinde bu tür eğitimlere daha fazla ihtiyaç olduğunu belirttiler.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Onur Okan Demirci, EMDR eğitimi sonrasında katılımcılara üstün performansları ve etik anlayışları için teşekkür etti.

Gerçekleştirilen EMDR eğitimi projesi sonrasında Dr. Demirci ‘Katılımcılarla iletişimimizi burada bitirmiyoruz, bizlere sürekli ulaşma ve danışma imkanı tanıyoruz. Bu işe emek verenlerle birlikte gelişiyor ve büyüyoruz. Bu sürece büyük katkıları olan başta Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü sayın Abdullah Yüzer'e, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri sayın Halil İbrahim Güray' a, Uzman Klinik Psikolog Müslüm Şimşek' e ve Uzman Klinik Psikolog Taner Cayhan' a olmak üzere muhteşem ilgi ve başarı gösteren tüm katılımcılara teşekkürlerimi, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.' şeklinde konuştu.

Ülkemizde ruh sağlığı alanında daha fazla sayıda kaliteli eğitimlere ve iyi eğitimli ruh sağlığı profesyonellerine ihtiyaç olduğunu belirten Dr. Demirci, ‘bu projeye destek vermekten onur ve gurur duyuyoruz. Ruh sağlığı alanında çok daha iyi yerlere gelebilmek için el birliği ile daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bunun için bizler elimizden geleni yapacağız.' diyerek konuşmasını tamamladı. Proje kapsamında tamamlanan EMDR eğitimi sonrasında tüm katılımcılar adına konuşan Uzman Klinik Psikolog Müslüm Şimşek, projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek ‘Onur Okan Demirci hocamıza EMDR eğitimi imkanını bizlere sunduğu ve en üst düzeyde gerçekleştirdiği için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür eğitimlerin bölgemizde gerçekleştirilebilmesi için bizler de elimizden geleni yapacağız.' şeklinde konuştu.