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Doğu Anadolu Bölgesi'nde sis ve soğuk hava etkisini artırdı

Erzurum’un Horasan ilçesinde sabah saatlerinde görülen yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürürken ulaşımda aksamalar yaşandı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde sabah saatlerinde görülen yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürürken ulaşımda aksamalar yaşandı. Sis ve soğuk havayla oluşan kırağı araçların camını buzla kapladı.


Horasan'da her sabah buz tutan araçların camını kazımadan yola çıkamadıklarını ifade eden vatandaşlardan Çetin Turan, "Doğuda soğuk hava oldukça etkili. Soğuk hava yaşamı oldukça güçleştiriyor" dedi.

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