Doğu Anadolu Bölgesinin Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

TİM ve DAİB verilerinden yapılan derlemeye göre, şubat ayında Birliğe üye firmalar tarafından 153 ülke/bölgeye ürün gönderildi.

Doğu Anadolu İhracatçı Birliği'nin şubat ayında kayda aldığı Sanayi ürünleri ihracatı yüzde 4,06 oranında artışla 133 milyon 649 bin dolardan 139 milyon 081 bin dolara, tarım ürünleri ihracatı 37 milyon 972 bin dolar, Madencilik sektörünün ihracatı ise; yüzde 60,10 oranında artışla 11 milyon 139 bin dolardan 17 milyon 833 bin dolara yükseldi.

Birliğin şubat ayında yaptığı ihracatın 139 milyon 081 bin dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluştururken, ilk sırada yüzde 31,36 oranında artışla 23 milyon 342 bin dolar ile Makine sektörü, ikinci sırada 21 milyon 079 bin dolar ile Kimya sektörü ve yüzde 60,09 oranında artışla 17 milyon 833 bin dolar ile Maden sektörü üçüncü sırada yer aldı. Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünlerinde de 12 milyon 930 bin dolar ihracat gerçekleşti.

DAİB üyesi firmalar, söz konusu ayda tarım ürünleri ihracatı kapsamında ise Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamullerinde 4 milyon 070 bin dolar, Yaş Meyve ve Sebze mamüllerinde 8 milyon 659 bin dolar, Meyve Sebze Mamullerinde 7 milyon 036 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı

Birliğin şubat ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 38 milyon 491 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 12 milyon 623 bin dolar ile İran, 10 milyon 141 bin dolar ile Azerbaycan Nahçivan, 8 milyon 780 bin dolar ile Almanya, 8 milyon 222 bin dolar ile Çin takip etti.

İhracat Güçlü Katkısını Sürdürüyor

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, yaptığı değerlendirmede “Geride bıraktığımız 2021 senesinde ülke ihracatımız 225 milyar dolar ile rekor kırmıştık. Biz de Doğu Anadolu İhracatçı Birliği olarak, bu rekora 2,5 milyar dolar ile katkı sağladık. 2021 yılında hedeflediğimiz ihracat değerleri büyümenin ve gelişmenin bir kez daha lokomotifi oldu. Bu bağlamda, daha yüksek ihracat hedeflerimize birlikte yürüdüğümüz tüm ihracatçılarımıza bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları katkılar dolayısıyla kutluyoruz” İfadesinde bulundu.

“DAİB üyesi bin 340 firma, üç bin 190 üründe ihracata imza attı”

Tanrıver, “Şubat ayında DAİB üyesi 1.340 firmalar tarafından 62 ilden 3.190 üründe ihracata imza atan ve 25 sektörde ihracatın artmasına katkı sunan ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.