Doğu Anadolu Erzurum 2. Kitap Fuarı etkinlik programı açıklandı

yılında 9 gün boyunca kitapseverleri ağırlayacak.

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin değerli katkıları ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen Doğu Anadolu Erzurum 2. Kitap Fuarı, 27 Nisan-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında TÜYAP Erzurum - Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 135 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan Erzurum Kitap Fuarı, söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 40 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Aralarında Metin Celal, Haydar Ergülen, Hidayet Karakuş, Ömer Erdem, İsmail Saymaz, Ercan Karakaş, Ertan Aksoy, Gülsevin Kıral, Necati Güngör, Aslı Tohumcu, Hicabi Demirci, İlkin Başar Özal, Gri Koç, Emre Gül, Koray Yersüren, Seval Şahin, Didem Ardalı Büyükarman, Ayla Duru Karadağ, Sara Gürbüz Özeren, Erdal Güzel, Faruk Dilaver, Fatih Duman, Mesut Turan, İsmail Bingöl, Ömer Özden ve Yavuz Bahadıroğlu'nun da bulunduğu pek çok yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak.

Çocuk ve Gençlik Etkinlikleri

Doğu Anadolu Erzurum 2. Kitap Fuarı, çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Söyleşilerde ve imza etkinliklerinde Gülsevin Kıral, Aslı Tohumcu, Necati Güngör, Hicabi Demirci, Gri Koç, Emre Gül, Koray Yersüren ve daha pek çok değerli çocuk ve gençlik kitapları yazarı okurlarıyla buluşacak.

Girişin ücretsiz olduğu Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı, her gün 10.30-20.00, kapanış günü olan 5 Mayıs tarihinde ise 10.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceğini belirtildi.

Fuarla ilgili en güncel haberleri, konuk yazarları, ulaşım bilgilerini, etkinlikleri ve imza günlerini www.doguanadoluerzurumkitapfuari.com sitesinden; instagram/kitapfuari, twitter/kitapfuari ve facebook/doğuanadoluerzurumkitapfuari hesaplarımızdan takip edilebileceği etkinlik programı ve imza günleri listesine web sitesinin etkinlik takvimi sekmesinden ulaşılabileceği kaydedildi.