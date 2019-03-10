Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl ilki düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DKF'19) tamamlandı.

Evyap, KUNTAY Elektrik, ATA Teknokent, Türk Hava Yolları, Akgün İnşaat, Alkazan, ALTU, Aselsan, Epsblock, Erlab, Halkbank ve Sporyapı gibi Türkiye ve dünyanın önde gelen firma, kurum ve kuruluşların bulunduğu Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na, gerek Erzurum Teknik Üniversitesi gerekse çevre üniversite öğrencilerinin ilgisi yoğun oldu. Fuara katılan öğrenciler, kariyerleri adına fırsat olarak gördükleri firmalarla tanışma imkanı bulurken firmalar da öğrenciler eğilim ve yetenekleri hakkında bilgi sahibi oldular.

Alanında uzman çok sayıda konuşmacının sunum yaptığı Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın bitiminde moderatörlüğünü Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın yaptığı “Ar-Ge ve Girişimcilik” panelinde öğrenciler, ALTU Teknoloji ve Sanayi Şirketi yöneticisi Dr. Yusuf Baltacı, Vestel Ar- Ge Yöneticisi Metin Nil ve ATA Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman'ın iş yaşamları hakkında deneyim ve başarı öykülerini dinleme imkanı buldu.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, yaptığı kapanış konuşmasında Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARPAM) ekibine DKF'19'un hazırlık aşamasından etkinliğin bitimine kadar sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Yapılan hediye çekilişi ve hatıra fotoğrafı çekimi sonrasında program sona erdi.