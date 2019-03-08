Doğu Anadolu Kariyer Fuarı görkemli bir açılışla başladı

8-9 Mart tarihlerinde TÜYAP Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılış törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Millet Vekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu ve Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Ahmet Hacıoğlu ve Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın yanı sıra bölge üniversitelerin rektörleri, firma temsilcileri ile çok sayıda konuk katıldı.

“Yetenek Her Yerde” sloganıyla öğrencilerimizin kariyer planlamalarında yanlarında bulunmak ve onlara yardımcı olmak maksadıyla organize edilen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın “Dijital teknolojilerin inanılmaz bir hızda iş dünyasında meydana getirdiği devrim niteliğindeki değişimler ve bu değişimler doğrultusunda mezunlardan beklenen yetkinliklerin hızla değiştiği günümüzde, mezun-işveren arasındaki makas çok daha hızlı bir şekilde açılmaktadır. Burada bizlere düşen, kariyer merkezlerimizle ve bugün burada toplanmamıza vesile olan bu tür öncü fuar organizasyonlarıyla öğrencilerimizin kariyer planlamalarında onlara yeni ufuklar açmaktır” ifadelerini kullandığı açılış konuşmasıyla başladı.

“KADER GAYRETE AŞIKTIR”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay yaptığı konuşmasında “Uluslararası rekabetin bu kadar hakim olduğu bu yüzyılda üniversitelerimiz öğrencilerimizin bir kapıdan girip diğerinden çıktığı kurumlar olamaz. Üniversitelerimiz, öğrencilerinin aldıkları eğitimle doğru orantılı bir işte kariyer yapabilmeleri adına planlamalarını yapmalıdır. Burada öğrencilerimize de büyük sorumluluklar düşüyor. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz ve bundan sonrada her yıl düzenlenecek olan kariyer fuarlarını birer fırsata dönüştürmeliler, daha fazla gayret etmeliler. Çünkü kader gayrete aşıktır” cümlelerini kullandı.

Evyap, KUNTAY Elektrik ve ATA Teknokent'in ana sponsorluğunda düzenlenen fuarda; Türk Hava Yolları, Akgün İnşaat, Alkazan, ALTU, Aselsan, Epsblock, Erlab, Halkbank ve Sporyapı'nın sektör sponsoru olduğu Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda Erzurum Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin yanı sıra kendi sektörlerinde öncü bir çok firma stand açarak ziyaretçilerini karşıladı.

Açılış programının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılıyor olması nedeniyle açılış konuşmasının ardından tüm dünya kadınlarını temsilen Ak Parti Erzurum Millet Vekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ve fuar alanındaki hanımefendilere çiçek takdim edildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra bölge üniversitelerin öğrencilerine de açık olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda 9 Mart Cumartesi gününe kadar birçok panel ve seminerler, çeşitli atölye çalışmaları, kurum-kuruluş ve öğrenci buluşmaları devam edecek.