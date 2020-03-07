Doğu Anadolu Kariyer fuarı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin “Yetenek Her Yerde” sloganıyla desteklediği ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'20) kapanış töreniyle sona erdi.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde 5-6 Mart tarihlerinde düzenlenen DAKAF'20, bölgenin şimdiye kadar hazırladığı en büyük ve en geniş insan kaynakları etkinliği olma özelliğine sahip oldu.

Doğu Anadolu Bölgesinin istihdam ve kariyer olanaklarını canlandırmak hedefiyle yapılan fuar, işveren ile öğrenci ve mezunlar arasında köprü vazifesi gördü. Türkiye'nin değişik sektörlerde hizmet veren önemli kuruluşların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının da yer aldığı fuar sayesinde, öğrenciler ile akademisyenler, sektörün öncü isimleriyle bir araya geldi.

“35 Bin Öğrenci Ziyaret Etti”

Öğrencilerin iş ve staj bulma süreçleri ile istihdamlarına yönelik girişimlerde bulunulan fuarda, sadece öğrencilerin kariyerine değil, katılımcı firmaların gelecek projeksiyonlarına da büyük katkı sağladı. 450 stant ile 150'den fazla projenin sunulduğu fuarda ayrıca panel, sempozyum, konferans, sohbet ve eğitim programları, atölye çalışmaları ile kariyer ve iş dünyasına yönelik bilgilendirmede toplantıları da gerçekleşti.

DAKAF'20'yi iki gün boyunca yaklaşık 35 bin öğrencinin ziyaret ettiğini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı; öğrenciler, akademisyenler ve sektör temsilcilerini bir araya getirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

“Kariyer Fuarları Gerçekleştiği Şehirlere Canlılık Kazandırıyor”

Özellikle öğrencilere yönelik hazırlanan kariyer fuarlarının gençliği kazanma noktasında oldukça önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Rektör Çomaklı, fuarların gerçekleştiği şehirlere de canlılık kazandırdığını vurguladı.

Üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve meslek odalarının iş birliği ile gerçekleşen bu etkinlikte öğrencilerin, kamu kurumlarının temsilcileri ve iş dünyası ile buluştuğunu söyleyen Rektör Çomaklı, ana sponsorlukları için Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

Rektör Çomaklı Panelde Moderatör Oldu

DAKAF'20'nin kapanış programında Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın da yer aldığı bir panel gerçekleştirildi.

Rektör Çomaklı'nın moderatörlüğünü yaptığı panele, sanayi sektörlerinin yöneticileri olan LCW Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Mutlu, EVYAP Tedarik Zinciri Grup Başkanı Levent Tavukçuoğlu, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Genel Müdürü Dr. Cemil Hakan Kılıç, İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. CEO'su Murad Bayar ve Fatinoğlu Holding (SANICA) Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Fatinoğlu katıldı.

Panelde konuklar, öğrenciliklerinden iş hayatlarına ve yöneticiliklerine kadar yaşadıkları tecrübeleri öğrencilere aktararak fikir sahibi olmaları konusunda yardımcı oldular.

İş hayatında yaşanabilecek zorlukları anlatan yöneticiler; çok çalışmanın, güler yüzlü olmanın ve insanlara güven vermenin daima olumlu sonuçlar doğuracağından bahsederek, hayatta karşılaşılan başarısızlıkların ardından ise pes etmeden devam ettikleri müddetçe mutlaka başarının geleceğine işaret ettiler.

AR-GE ve Proje Pazarı Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Panelin ardından, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Ata Teknokent ve Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi iş birliğinde yürütülen AR-GE ve Proje Pazarı Yarışması ödül töreni gerçekleşti.

Yarışmada birinciliği, Artere Baskı Yaparak Kanamayı Durdurmak konulu ve “Anjiyo Sonrası Arter Basınç Bandı” başlıklı projesiyle Mustafa Manav, ikinciliği, İnsansız Sualtı Sistemleri konulu ve “İnsansız Minyatür Bir Sualtı Aracının Tasarımı ve Kontrolü” başlıklı projesiyle Fırat Güneş, üçüncülüğü ise Tıbbi Vaka Çözümüne yönelik “Sanal Clinic” başlıklı projesiyle Yusuf Bayram Tuğlu ve Kübra Kablan aldı.

Kapanış programı ve ödül töreni, aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.