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Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, çok bulutlu ve aralıklarla yağışlı geçmesi beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.


Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, Erzincan ve Iğdır'da karla karışık yağmur, Erzurum, Kars, Ağrı ile Ardahan çevresinde kar yağışı bekleniyor.


Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 4, Erzincan'da 5, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Ağrı'da 4, Kars'ta 3, Erzurum'da 1 derece ölçüldü.


Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Erzurum Palandöken'de 63, Kars Sarıkamış'ta 53, Erzincan Ergan'da 41 santimetre ölçüldü.


Yetkililer, bölgede özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ve sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.


Öte yandan Palandöken Kayak Merkezi hafta içinde de kayakçıların akınına uğradı. Kayak merkezinde ayrıca Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Alp Disiplini FIS Anatolian Cup müsabakaları da başladı.


Yarışa, Hırvatistan, Ermenistan, Arnavutluk, Kosova, Fas ve Türkiye olmak üzere 6 ülkeden toplam 43 sporcu katıldı.

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