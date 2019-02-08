Doğu Anadolu'da kar yağışı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı çok bulutlu ve bölge genelinde aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney yönünden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ardahan'da 2, Kars 6, Ağrı'da 7 derece ölçüldü.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 37, Erzurum'da 25, Ardahan'da 15, Kars'ta 5, kayak merkezlerinden Sarıkamış'ta 81, Ergan'da 88, Palandöken'de 90, Konaklı'da 90, Ardahan Yalnızçam'da 23 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yer yer sis ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Erzurum ve Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Erzurum ve Erzincan'da gece ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum-Bingöl karayolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği tamamen engellememesi için Karayolları ve polis ekipleri iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan Geçidi'nde de yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. İş makineleri bu güzergahta karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü.