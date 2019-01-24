Doğu Anadolu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak, sabah ve gece kuvvetli buzlanma, don, yer yer sis ile pus görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 19, Kars'ta 16, Erzurum'da 9, Ağrı'da 8, Erzincan'da 9 ve Iğdır'da 4 derece ölçüldü.

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı Erzurum Palandöken'de 93, Konaklı'da 76, Erzincan Ergan'da 88, Kars Sarıkamış'ta 80, Ardahan Yalnızçam'da 28 santimetre kaydedildi.

Bölge genelinde buzlanma, don ve sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile sürücülerin dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.