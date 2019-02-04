Doğu Anadolu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 3, Iğdır'da 2, Erzurum'da 17, Ağrı'da 20, Kars ve Ardahan'da 19 derece olarak kaydedildi.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 32, Ardahan'da 16, Erzurum'da 22 ve Kars'ta 7, kayak merkezlerinden Palandöken'de 97, Ergan'da 84, Konaklı'da 84, Sarıkamış'ta 76, Yalnızçam'da 22 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don; gün içinde de çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı.

“Erzurum'da araçlar soğuktan battaniye ile korunuyor”

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 17, gündüz ise 14 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, bazı sürücüler araçlarını korumak için çeşitli önlemler aldı.

Erzurum'da soğuk hava etkili olurken, garajı olmayanlar vatandaşlar evlerinin ve iş yerlerinin önlerine park ettikleri araçlarının üzerlerini naylon ve battaniyelerle kapatıyor.

Aracını garajı olmadığı için yol kenarına park etmek zorunda kalan Ahmet Kalaycı, havanın gece saatlerinde aşırı soğuduğunu belirterek, "Memleketimiz çok soğuk olduğu için araçlarımızı battaniye ve naylonla sarıyoruz. Eğer bu şekilde önlem almazsak aracımız donuyor" dedi.